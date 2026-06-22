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Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода

Воздушная гавань возобновила прием и отправку судов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты. Они вводились для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Чкалов.

Напомним, ограничения были введены 22 июня в 12.12. В этот период аэропорт Чкалов продолжал обслуживать пассажиров.

После отмены ограничений воздушная гавань возобновила прием и отправку судов. Пассажиров просят следить за статусом вылета по громкой связи аэропорта, также информация транслируется на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний.

Ранее сообщалось о том, что на прошлой неделе Нижегородская воздушная гавань приняла в качестве запасной 28 рейсов, следовавших в Москву. Это было связано с длительными ограничениями на полеты в столице.