Более 7% жителей Ростовской области оказались за чертой бедности

Ранее сообщалось, что доля населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума в Ростовской области может вновь измениться в 2026 году. Добавим, среднедушевой доход в прошлом году в регионе составлял почти 64,6 тысячи рублей в месяц, а уровень прожиточного минимума — 16,6 тысячи рублей.