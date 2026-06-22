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В Приангарье обновят еще один участок трассы от Иркутска до Жигалово

Работы на отрезке протяженностью более 10 километров проводят в Эхирит-Булагатском районе.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на участке автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, расположенном между селами Олой и Ользоны, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приангарья.

«В этом году на автомобильной дороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово проводим работы на семи участках и трех мостах. Сейчас в Эхирит-Булагатском районе проводят работы на участке протяженностью 10,2 километра», — сказал глава министерства Максим Лобанов.

Специалисты уже восстановили уклоны для отвода воды с проезжей части, укрепили откосы. Недавно они приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного покрытия.

Также на участке отремонтируют семь железобетонных водоотводных труб, обустроят примыкания к дорогам местного значения и восстановят две автобусные остановки возле села Ользоны. После этого будут установлены дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, нанесена разметка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.