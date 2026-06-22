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В больнице Лесосибирска выездные травматологи из краевого центра провели первые операции

В Лесосибирской межрайонной больнице впервые провели операции выездные травматологи из краевого центра.

В Лесосибирской межрайонной больнице впервые провели операции выездные травматологи из краевого центра. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.

Помощь получили 12 пациентов из Лесосибирска и соседних населенных пунктов. Среди вмешательств были высокотехнологичные малоинвазивные операции на коленных и плечевых суставах. Работу координировал главный внештатный травматолог-ортопед минздрава края, руководитель Центра травматологии и ортопедии краевой больницы Алексей Лубнин.

Выезд прошел в рамках проекта по повышению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Перед операциями специалисты оценили возможности больницы, провели обучающий семинар для местных врачей и отобрали пациентов для первоочередного лечения.

Первая серия операций стала также мастер-классом для лесосибирских хирургов. По словам Алексея Лубнина, задача проекта не только помочь пациентам на месте, но и передать опыт врачам в территориях. Лесосибирская больница уже оснащена оборудованием для малоинвазивных вмешательств. В дальнейшем такие операции планируют проводить здесь на постоянной основе, без помощи специалистов из Красноярска.

Также больница сможет принимать пациентов из соседних территорий, в том числе Казачинского округа и Енисейска.