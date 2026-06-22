В больнице Лесосибирска выездные травматологи из краевого центра провели первые операции

Первая серия операций стала также мастер-классом для лесосибирских хирургов. По словам Алексея Лубнина, задача проекта не только помочь пациентам на месте, но и передать опыт врачам в территориях. Лесосибирская больница уже оснащена оборудованием для малоинвазивных вмешательств. В дальнейшем такие операции планируют проводить здесь на постоянной основе, без помощи специалистов из Красноярска.