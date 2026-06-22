В Хабаровском крае вылов водных биоресурсов превысил 231 тысячу тонн

Продолжается прибрежный промысел нерестовой сельди. С начала путины вылов составил 4 тыс. тонн, общий результат — 37,4 тыс. тонн, или 36,5% от квоты. Это ниже уровня прошлого года. В отрасли объясняют снижение сложными погодными условиями и штормами, которые увеличили потери судового времени с 7,5% до 12%.