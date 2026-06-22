В Хабаровском крае вылов водных биоресурсов превысил 231 тысячу тонн

С начала года общий вылов водных биологических ресурсов в Хабаровском крае составил 231,9 тыс. тонн, — сообщает комитет рыбного хозяйства правительства региона.
Основной вклад традиционно обеспечивает промысел минтая. В Западно-Беринговоморской зоне шесть предприятий ведут добычу этой рыбы, оперативный вылов составил 23,9 тыс. тонн. Освоение минтаевой квоты достигло 62% — это 167,3 тыс. тонн.
В районах Восточной Камчатки и Охотского моря суда компании «Сигма Марин Технолоджи» ведут промысел трески и палтуса с приловом ската. Здесь добыто 13,2 тыс. тонн водных биоресурсов.
Продолжается прибрежный промысел нерестовой сельди. С начала путины вылов составил 4 тыс. тонн, общий результат — 37,4 тыс. тонн, или 36,5% от квоты. Это ниже уровня прошлого года. В отрасли объясняют снижение сложными погодными условиями и штормами, которые увеличили потери судового времени с 7,5% до 12%.
Старт лососёвой путины остаётся ограниченным: пока вылов составляет 0,09 тыс. тонн. Рыбаки ожидают стабилизации погоды и активного захода рыбы.
По оценке специалистов, минтай остаётся ключевым видом промысла региона, а при улучшении гидрометеоусловий ожидается рост добычи лососёвых.