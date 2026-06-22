Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Море, дом или заграница: калининградцы рассказали, где хотят провести идеальный отпуск

Поездки по стране оказались популярнее зарубежных направлений.

Источник: Клопс.ru

40% экономически активных калининградцев считают лучшим отдыхом поездки по России, ещё 34% предпочли бы отправиться за границу. Об этом говорится в исследовании SuperJob, опубликованном в понедельник, 22 июня.

Мужчины чаще женщин выбирают внутренний туризм, а горожанки немного чаще мечтают о заграничных поездках. Среди калининградцев до 35 лет за отдых в России высказались 37%, за отпуск за рубежом — 33%. У респондентов постарше разрыв заметнее: 43% выбрали отечественные направления, 34% — иностранные.

Среди стран для отпуска мечты лидирует Турция — её назвали 11% участников опроса. На втором месте Италия с 10%, на третьем — Таиланд с 7%. Египет, Китай и Греция набрали по 5%, Вьетнам, Испания и Франция — по 3%.

В России самыми популярными оказались Сочи и Адлер — 9%. Столько же калининградцев считают идеальным вариантом отдых дома. Крым выбрали 8%, другие курорты Краснодарского края — 7%, Горный Алтай и Санкт-Петербург — по 5%, Байкал — 4%.

Опрос проводился с 27 мая по 16 июня 2026 года.

Калининградцам объяснили, как поймать горящий тур и не попасться мошенникам.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше