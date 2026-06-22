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В Красноярском крае 23 июня ожидается жара до +31 градуса

23 июня в центральных МО Красноярского края ожидается жаркая погода.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 23 июня, в центральных округах Красноярского края и Эвенкии ожидается жара до +31 градуса. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Аналогичную ситуацию прогнозируют в Туруханском округе, Хакасии и Туве. Кроме того, местами сохранится высокая пожарная опасность пятого класса.

Жара не африканская, но нам, сибирякам, и такой хватает. Как же пережить такую погоду в городе? Мы собрали пять рабочих способов — от обычных красноярцев. Простые и доступные лайфхаки — в материале «Комсомольской правды — Красноярск».