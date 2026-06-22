В Красноярском крае 23 июня ожидается жара до +31 градуса

Завтра, 23 июня, в центральных округах Красноярского края и Эвенкии ожидается жара до +31 градуса. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Аналогичную ситуацию прогнозируют в Туруханском округе, Хакасии и Туве. Кроме того, местами сохранится высокая пожарная опасность пятого класса.
Жара не африканская, но нам, сибирякам, и такой хватает. Как же пережить такую погоду в городе? Мы собрали пять рабочих способов — от обычных красноярцев. Простые и доступные лайфхаки — в материале «Комсомольской правды — Красноярск».