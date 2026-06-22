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За 5 лет число многодетных семей в Якутии выросло на 9%

Республика входит в топ-10 регионов страны по рождаемости.

Источник: Национальные проекты России

Количество многодетных семей на территории Якутии за последние пять лет увеличилось на 9%, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. Поддержка семей с детьми — одна из задач нацпроекта «Семья».

Отметим, что Якутия — единственный регион Дальнего Востока, в котором более 10 лет подряд растет население. Республика лидирует в ДФО и входит в первую десятку регионов страны по рождаемости.

Региональные меры поддержки закрепляют все остальные сферы демографической политики и дополняют федеральные. Комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и увеличение многодетности, включает капитал «Дети столетия», выплату молодым парам при создании семьи в размере 50 тыс. рублей и республиканский маткапитал «Семья». Есть также дополнительные меры поддержки многодетных без учета доходов.

«Наша задача — всеми мерами поддерживать молодых людей, поддерживать семьи в решении рожать детей, растить их с уверенностью в завтрашнем дне. В республике действует система поддержки семей с детьми, которую мы расширяем, принимая новые меры», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.