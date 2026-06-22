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В Красноярске стартовали ночные ремонты Коркинского моста

В Красноярске за сезон отремонтируют четыре моста. 20 июня работы начались на Коркинском мосту (777), на обходе города. На мосту.

В Красноярске за сезон отремонтируют четыре моста. 20 июня работы начались на Коркинском мосту (777), на обходе города. На мосту планируют заменить деформационные швы и уложить новое дорожное покрытие. Пока что процесс идет на одной из полос, где подрядчик занят демонтажными работами. Они ведутся вечером и ночью: с 21 часа до 6 утра, чтобы осложнения для транспорта были минимальными. На период работ организуется реверсивное движение, которое регулирует временный светофор. Днем движение по мосту останется свободным, — сообщают в красноярской мэрии. На время, когда путь транспорту будет открыт, зоны работ защитят уникальными пандусами, которые разработал подрядчик специально для такого случая. По контракту, ремонт швов и укладка асфальта продлятся до 17 сентября, но могут быть завершены и раньше. Продолжаются работы на Октябрьском мосту, где идет ремонт парапетов. На путепроводе по улице Авиаторов рабочие приводят в порядок пришовную зону и покрытие проезжей части. Также планируется в этом сезоне привести в порядок путепровод по ул. Пограничников в районе ТЭЦ-3. На четыре объекта выделено почти 226,3 млн рублей.