Врачи, моряки, блогеры и культурологи: 7 творческих встреч в Калининграде, которые заинтересуют любого

Всегда полезно пообщаться с умным и интересным человеком. Порой — когда события складываются удачно — такие люди сами не прочь рассказать о своей жизни и работе. «Клопс» подготовил подборку лекций и встреч, которые пройдут в Калининграде на этой неделе.