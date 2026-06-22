В Доме ученых представили военную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне

В нижегородском Доме ученых представили военную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Корреспондент ИА «Время Н» сообщил с места событий.
Владислав Шаблов, аспирант и ассистент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ имени Н. И. Лобачевского, на площадке Дома Ученых представил военную экспозицию, сочетающую в себе большое количество военных атрибутов, которыми пользовались солдаты того времени.
По словам Шаблова, в экспозиции представлены шлема советских и немецких солдат, патроны, предметы личной гигиены, питания и многие другие, которые сохранились до наших дней. Данные предметы были найдены в ходе археологических раскопок в Новгородской области и Подмосковье.
Как пояснил Владислав Шаблов, команда поискового отряда «Веха» смогла раскопать вещи, которые имеют особую ценность, среди них сохранившиеся письма советских солдат, предметы быта, останки гранат и других боевых орудий.
«Каждый раз встречаясь со школьниками и студентами вузов, понимаешь насколько важно прикоснуться к истории напрямую и ощутить ход событий тех лет через предметы, представленные в военной экспозиции. Благодаря найденным артефактам мы помним о наших героях, которые отстояли свободу нашей Родины», — отметил Владислав Шаблов. «Увидеть настоящие останки советского пулемета “Максим”, потрогать холодную сталь штыка, рассмотреть пробитый осколком солдатский котелок — такой опыт запоминается гораздо лучше любой лекции. Предметы становятся молчаливыми свидетелями эпохи, рассказывающими свою историю без слов», — подчеркнула и.о. директора ГБОУ ДПО «Дом ученых» Галина Ремизова.
Напомним, «новую образовательную модель научного поиска» реализуют в Нижнем Новгороде.