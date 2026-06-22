В Доме ученых представили военную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне

«Каждый раз встречаясь со школьниками и студентами вузов, понимаешь насколько важно прикоснуться к истории напрямую и ощутить ход событий тех лет через предметы, представленные в военной экспозиции. Благодаря найденным артефактам мы помним о наших героях, которые отстояли свободу нашей Родины», — отметил Владислав Шаблов. «Увидеть настоящие останки советского пулемета “Максим”, потрогать холодную сталь штыка, рассмотреть пробитый осколком солдатский котелок — такой опыт запоминается гораздо лучше любой лекции. Предметы становятся молчаливыми свидетелями эпохи, рассказывающими свою историю без слов», — подчеркнула и.о. директора ГБОУ ДПО «Дом ученых» Галина Ремизова.