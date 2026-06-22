Лучшие театральные коллективы Движения первых наградили в Удмуртии

«6 июня — день рождения Пушкина — идеальная дата для фестиваля. Для Движения первых важно, чтобы молодое поколение не только знало классику, но и гордилось своей национальной культурой. Особенно в Год единства народов России. Награждая лучших участников проекта “Школьная классика”, мы видим их постановки — и пушкинские сказки, и спектакли по удмуртскому фольклору. Это показывает неразрывную связь русской классической традиции с национальным наследием Удмуртии», — отметила заместитель председателя совета регионального отделения Движения первых Ольга Лихачева.