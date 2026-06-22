Лучшие театральные коллективы Движения первых наградили в Удмуртии

Театральный фестиваль прошел в Ижевске в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». На мероприятии наградили лучшие театральные коллективы Движения первых в Удмуртии, сообщили в министерстве национальной политики республики.
Фестиваль был приурочен к празднованию дня рождения А. С. Пушкина. Мероприятие стало частью Всероссийского проекта «Школьная классика».
«6 июня — день рождения Пушкина — идеальная дата для фестиваля. Для Движения первых важно, чтобы молодое поколение не только знало классику, но и гордилось своей национальной культурой. Особенно в Год единства народов России. Награждая лучших участников проекта “Школьная классика”, мы видим их постановки — и пушкинские сказки, и спектакли по удмуртскому фольклору. Это показывает неразрывную связь русской классической традиции с национальным наследием Удмуртии», — отметила заместитель председателя совета регионального отделения Движения первых Ольга Лихачева.
Награды получили восемь лучших школьных и молодежных театральных коллективов республики. Им вручили почетные грамоты и призы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.