Роспотребнадзор одобрил для купания только один пляж в Пермском крае

Специалисты контролируют качество воды с мая по август. На данный момент санитарно-эпидемиологическое заключение оформлено только на один водный объект — Санаторий Демидково. Для профилактики инфекций Роспотребнадзор рекомендует купаться только в разрешённых местах, не допускать попадания воды в рот, использовать бутилированную воду, соблюдать гигиену, не покупать продукты в неположенных местах и использовать репелленты от насекомых. На пляжах не рекомендуется находиться с животными.