Роспотребнадзор одобрил для купания только один пляж в Пермском крае

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю одобрило только один пляж для купания.
Специалисты контролируют качество воды с мая по август. На данный момент санитарно-эпидемиологическое заключение оформлено только на один водный объект — Санаторий Демидково. Для профилактики инфекций Роспотребнадзор рекомендует купаться только в разрешённых местах, не допускать попадания воды в рот, использовать бутилированную воду, соблюдать гигиену, не покупать продукты в неположенных местах и использовать репелленты от насекомых. На пляжах не рекомендуется находиться с животными.
Напомним, на пляжах начали дежурить матросы-спасатели. Спасательные посты организованы в семи локациях: на правом берегу Камы у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, на пляже «КамГЭС», в заливе Сылвы в посёлке Новые Ляды, а также на берегу Мулянки, в Верхней Курье и на Закамской набережной. Кроме того, акваторию патрулирует спасательный катер «Русбот».