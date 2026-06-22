Останки 40 бойцов Красной армии обнаружили нижегородские поисковики в этом году

Бои Великой Отечественной войны отгремели больше 80 лет назад, но судьба многих защитников Родины по-прежнему неизвестна. Пропал без вести — это всё, что знают родные. На помощь приходят поисковые отряды. В этом году на местах боёв нижегородские поисковики обнаружили останки 40 солдат и офицеров Красной армии.
Весенние экспедиции проходили в шести регионах. Самая масштабная — «Горьковский рубеж» в Новгородской области. Участвовали более 200 человек из 15 поисковых отрядов.
Подняли останки семерых бойцов. Обнаружили четыре подписанных предмета. В их числе, например, крышка котелка с гравировкой «Назаров Андрей Ф.».
В Орловской и Курской областях с участием отряда «Застава имени святого Ильи Муромца» подняты останки 17 воинов.
В Бельском районе Тверской области отряд «Курган» обнаружил останки 14 бойцов. При одном из них оказался медальон. К сожалению, без бланка.
«Воин хранил в капсуле иглу от медицинского шприца. Может быть, он являлся санитаром или военфельдшером», — рассказали в областной организации «Курган».
Одного солдата поднял «Княгининский университет».
В Городищенском районе Волгоградской удалось поднять останки ещё одного бойца. Также обнаружено место падения советского истребителя Як‑1.
Всего в экспедициях на местах боёв работали более 270 членов поисковых отрядов Нижегородской области, в том числе 56 студентов и 20 школьников.
Среди воинов, обнаруженных отрядами других регионов, есть наши земляки. В Тверской области поисковым отрядом «Пионер» найден воин — уроженец деревни Кадомка Кзыл-Октябрьского (сейчас Краснооктябрьского) района Абдурахман Салохудинов. Перед войной он жил с семьёй в Москве.
На фронте мужчина был стрелком. Погиб 30 июля 1942 года при штурме деревни Бельково Ржевского района Калининской (теперь Тверской) области.
Личность воина удалось установить по записке из медальона. Идёт поиск родственников. Церемония захоронения назначена на 22 июня в Ржеве.
Ещё один герой — Фёдор Андреевич Князев, 1917 года рождения, уроженец села Наруксово Горьковской области. Числился пропавшим без вести. Останки бойца обнаружили в Зубцовском районе Тверской области в групповом захоронении пяти бойцов. Имя также установили по медальону.
Фёдора Князева похоронят 23 августа на кладбище в селе Веригино.
А нижегородские поисковики уже собираются в новые экспедиции. Они пройдут в конце июля — начале августа в Тверской области и Республике Карелия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, какими были первые дни войны в Горьковской области.