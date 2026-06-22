Останки 40 бойцов Красной армии обнаружили нижегородские поисковики в этом году

Бои Великой Отечественной войны отгремели больше 80 лет назад, но судьба многих защитников Родины по-прежнему неизвестна. Пропал без вести — это всё, что знают родные. На помощь приходят поисковые отряды. В этом году на местах боёв нижегородские поисковики обнаружили останки 40 солдат и офицеров Красной армии.