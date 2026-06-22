Врач Черемушкин объяснил, как часто можно делать МРТ

Черемушкин также пояснил, что МРТ и КТ имеют свои особенности. МРТ, в отличие от КТ, не использует рентгеновские лучи, что делает её более безопасной. Однако у МРТ есть свои ограничения, например, наличие металлических имплантов может стать препятствием для проведения исследования.