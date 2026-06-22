Врач Черемушкин объяснил, как часто можно делать МРТ

С 1 сентября 2026 года в России планируется разрешить проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) без обязательного направления от лечащего врача, включая фельдшеров и акушеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Министерства здравоохранения РФ.
МРТ широко используется для диагностики заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Преимущество этой процедуры заключается в том, что она не использует рентгеновское излучение, что делает её более безопасной для пациента.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в комментарии для NEWS.ru отметил, что МРТ можно делать в любое время в зависимости от медицинских показаний. Он подчеркнул, что процедура является более безопасной альтернативой компьютерной томографии (КТ), так как не создаёт лучевой нагрузки на организм.
Черемушкин также пояснил, что МРТ и КТ имеют свои особенности. МРТ, в отличие от КТ, не использует рентгеновские лучи, что делает её более безопасной. Однако у МРТ есть свои ограничения, например, наличие металлических имплантов может стать препятствием для проведения исследования.
Частота проведения МРТ зависит от состояния пациента и целей исследования. Онкологические пациенты, которые уже прошли лечение, могут проходить процедуру раз в два месяца. Для других групп пациентов, таких как люди с фоновой патологией или предопухолевыми заболеваниями, рекомендуется проводить МРТ раз в полгода.