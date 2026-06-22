ФАС ограничил перепродажу топлива на маркетплейсах

В результате проверки ФАС возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трех нефтетрейдеров при заключении сделок на биржевых торгах, что позволяло им получать доход в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.