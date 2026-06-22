ФАС ограничил перепродажу топлива на маркетплейсах

Федеративная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами пресекает попытки спекулятивной перепродажи топлива. Крупные российские маркетплейсы ввели ограничения на продажу топлива для автомобилей, сообщает пресс-служба ФАС.
Сервис объявлений «Авито» скрыл объявления о продаже топлива, до момента доработки правил размещения в этой категории. На цифровых платформах Ozon и Wildberries полностью запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации.
Как отметила пресс-служба, ведомство проводит работу по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — от транспортировки и хранения до сбыта. В случае выявления нарушений принимаются меры реагирования. На оптовом рынке уже проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах.
В результате проверки ФАС возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трех нефтетрейдеров при заключении сделок на биржевых торгах, что позволяло им получать доход в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.
Кроме того, ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.
Отдельные запросы о ценах на топливо Служба направила «ТД “Нефтьмагистраль” и сети АЗС “Трасса”. Компании обязаны предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, а также об объемах их реализации на АЗС в ведомство.
Как ранее сообщила пресс-служба облправительства, в Калининградской области в настоящее время нет дефицита топлива, его объемов достаточно для всех потребителей.