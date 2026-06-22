В полиции подсчитали количество задержанных за минувшие выходные пьяных водителей

В Красноярске за это время выявили 41 водителя, севшего за руль после употребления алкоголя. Среди задержанных оказались 8 автомобилистов, которые ранее уже привлекались за подобное нарушение. Теперь им грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.