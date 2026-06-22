В полиции подсчитали количество задержанных за минувшие выходные пьяных водителей

В Красноярском крае за два дня рейдов инспекторы ДПС отстранили от управления 122 нетрезвых водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В Красноярске за это время выявили 41 водителя, севшего за руль после употребления алкоголя. Среди задержанных оказались 8 автомобилистов, которые ранее уже привлекались за подобное нарушение. Теперь им грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.
Остальным водителям за пьяную езду грозит административный штраф 45 тыс. рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. В Госавтоинспекции напомнили, что даже небольшая доза алкоголя делает управление транспортом опасным для самого водителя, пассажиров и окружающих.
Если жители Красноярска стали свидетелями того, как нетрезвый человек садится за руль, они могут сообщить об этом по телефону «Синей линии»: 263−10−19.