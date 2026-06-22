Белгородская область стала первой в Черноземье по уровню доходов населения

Следом за Белгородской областью в Черноземье расположилась Орловская область — 17-е место (отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,2). Доля бедного населения в регионе составила 6,3% (снижение на 0,6 п.п.). Липецкая область оказалась на 20-й строчке (2,2) с показателем бедности 5,5% (снижение на 0,4 п.п.). Воронежская область (отношение — около 2) заняла 35-е место. За чертой бедности там находятся 4,9% жителей (снижение на 0,5 п.п.). Курская область расположилась на 41-м месте (показатель — 2) с долей бедных 5,8% (снижение на 0,5 п.п.). Замыкает шестерку регионов Черноземья Тамбовская область — 44-е место (1,9), где уровень бедности составляет 7,2% (снижение на 0,7 п.п.).