Министр Пучков контролирует возвращение 29 юных нижегородцев из «Артека» после приостановки отдыха в Крыму

По квоте Нижегородской области в текущей смене «Артека» должны были участвовать 29 детей. Пучков подчеркнул, что в лагере находятся сопровождающие от региона, которые организуют централизованную доставку ребят обратно и возьмут на себя все логистические и организационные вопросы, чтобы возвращение прошло спокойно и безопасно. Министр поблагодарил центр «Вега» за слаженную работу по координации действий.