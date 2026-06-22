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Министр Пучков контролирует возвращение 29 юных нижегородцев из «Артека» после приостановки отдыха в Крыму

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования, приёма и размещения детей в детских лагерях и других средствах размещения на полуострове с 22 июня по 1 сентября 2026 года.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что лично контролирует возвращение детей из лагеря «Артек» в связи с временной приостановкой отдыха и оздоровления на территории Республики Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о приостановке бронирования, приёма и размещения детей в детских лагерях и других средствах размещения на полуострове с 22 июня по 1 сентября 2026 года; мера введена «в целях обеспечения общественной безопасности» из‑за «непростой обстановки».

По квоте Нижегородской области в текущей смене «Артека» должны были участвовать 29 детей. Пучков подчеркнул, что в лагере находятся сопровождающие от региона, которые организуют централизованную доставку ребят обратно и возьмут на себя все логистические и организационные вопросы, чтобы возвращение прошло спокойно и безопасно. Министр поблагодарил центр «Вега» за слаженную работу по координации действий.

Ведомства просят родителей и родственников сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения Минобра Нижегородской области и администрации лагеря. Дополнительную информацию обещают публиковать по мере развития ситуации.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники могут принять участие в экологическом конкурсе и поехать в «Артек».

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