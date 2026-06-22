ФАС и онлайн‑платформы объединились против перекупщиков топлива

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала взаимодействовать с цифровыми платформами для запрета спекулятивной перепродажи бензина.
Уже несколько недель жители Нижегородской области сталкиваются с повышенным спросом на топливо. Цены растут, а на некоторых АЗС ограничили его продажу. Ситуация находится под контролем властей.
Ранее компания «Авито» заявила, что снимет с публикации все объявления о перепродаже бензина на время доработки правил торговли в этой категории. На платформах Ozon и Wildberries предложения о продаже топлива блокируются еще на этапе модерации.
ФАС напоминает, что экономическая обоснованность составляющих стоимости нефтепродуктов регулярно проверяется. При обнаружении нарушений принимаются соответствующие меры. По признакам сговора на торгах уже были проверены крупные нефтетрейдеры.
В результате в отношении трех нефтетрейдеров возбудили дела о нарушении Закона о защите конкуренции. Оказалось, что они регулярно перепродавали бензин и дизтопливо по завышенным ценам.
Территориальные органы усилят контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций.
До 26 июня «ТД “Нефтьмагистраль” и сети АЗС “Трасса” предоставят ФАС актуальную информацию о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, а также об объёмах их реализации на АЗС.
Ранее на сайте pravda-nn.ru эксперт Гусев пояснил, почему на АЗС возникает повышенный спрос на топливо.