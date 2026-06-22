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С несостоявшейся смены в «Артеке» вернут 29 нижегородских детей

Из лагеря «Артек» в Крыму вернут детей, которые прибыли из Нижегородской области для участия в очередной смене. Всего по квоте от региона в ней должны были принять участие 29 человек, сообщил министр образования области Михаил Пучков.

Из лагеря «Артек» в Крыму вернут детей, которые прибыли из Нижегородской области для участия в очередной смене. Всего по квоте от региона в ней должны были принять участие 29 человек, сообщил министр образования области Михаил Пучков.

Также в «Артеке» находятся сопровождающие, они обеспечат централизованную доставку ребят обратно.

Как писал «Ъ», в Крыму указом главы региона Сергея Аксенова до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях. В ночь на 21 июня ВСУ атаковали полуостров с помощью беспилотников, в результате чего четыре человека погибли, еще 28 — пострадали.

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