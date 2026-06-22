Более 66 тысяч участников ярмарки трудоустройства вышли на работу

«Всероссийская ярмарка трудоустройства зарекомендовала себя как эффективный инструмент продвижения востребованных профессий, витрина лучших карьерных возможностей региона. Но, безусловно, главной задачей ярмарки является оперативная помощь в поиске работы и подборе сотрудников. Результаты мониторинга трудоустройства показывают, что за два месяца после регионального этапа ярмарки более 60 тысяч ее участников вышли на работу. Среди трудоустроенных порядка 3,2 тысячи — выпускники образовательных организаций, более 750 — участники специальной военной операции, а порядка 1,7 тысячи — граждане с инвалидностью. Есть и те, кому ярмарка дала первую подработку, и специалисты, которые работали, но хотели сменить работу», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.