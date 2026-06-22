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Более 66 тысяч участников ярмарки трудоустройства вышли на работу

Среди них — выпускники образовательных организаций, ветераны СВО, люди с инвалидностью.

Свыше 66 тыс. участников всероссийской ярмарки трудоустройства вышли на работу спустя два месяца после проведения регионального этапа, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства зарекомендовала себя как эффективный инструмент продвижения востребованных профессий, витрина лучших карьерных возможностей региона. Но, безусловно, главной задачей ярмарки является оперативная помощь в поиске работы и подборе сотрудников. Результаты мониторинга трудоустройства показывают, что за два месяца после регионального этапа ярмарки более 60 тысяч ее участников вышли на работу. Среди трудоустроенных порядка 3,2 тысячи — выпускники образовательных организаций, более 750 — участники специальной военной операции, а порядка 1,7 тысячи — граждане с инвалидностью. Есть и те, кому ярмарка дала первую подработку, и специалисты, которые работали, но хотели сменить работу», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Всего в региональном этапе ярмарки приняли участие свыше 485 тыс. человек. Более 23 тыс. компаний представили около 450 тыс. вакансий на 2,6 тыс. площадок в разных уголках страны. Больше всего человек, которые уже приступили к работе, — в Москве, Башкирии, Новосибирской и Омской областях, Краснодарском, Алтайском и Забайкальском краях, Нижегородской, Липецкой и Ростовской областях. Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня накануне Дня молодежи.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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