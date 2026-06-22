Психолог рассказал, хватит ли недельного отпуска для отдыха

Специалист подчеркнул, что отдых — это не просто отсутствие работы. Гораздо важнее смена режима, физическая активность, новые впечатления и время без информационного шума, добавил Ягудин. По его мнению, две недели на море с ноутбуком вряд ли помогут, а вот несколько дней без связи в горах могут дать серьезную перезагрузку.