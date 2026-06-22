В Башкирии до конца июля ограничили движение на участке трассы

Ограничение действует до 31 июля на участке от Суккулово до Мамадалево. Движение транспорта будет организовано по встречной полосе с переводом через разделительную полосу.
Объехать данный участок дороги возможно по альтернативным путям объезда.
В Дюртюлинском районе в связи с проведением работ ограничили движение на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РБ.
Ограничение действует до 31 июля на участке от Суккулово до Мамадалево. Движение транспорта будет организовано по встречной полосе с переводом через разделительную полосу.
Объехать данный участок дороги возможно по альтернативным путям объезда.