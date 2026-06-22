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В Башкирии до конца июля ограничили движение на участке трассы

В Дюртюлинском районе в связи с проведением работ ограничили движение на трассе М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РБ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ограничение действует до 31 июля на участке от Суккулово до Мамадалево. Движение транспорта будет организовано по встречной полосе с переводом через разделительную полосу.

Объехать данный участок дороги возможно по альтернативным путям объезда.