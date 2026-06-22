Власти уточнили сроки реставрации памятника «1200 гвардейцам» и Парка Победы

«Знаю, что вы уже эту работу проводите, — сказал глава региона, обращаясь к главе Калининграда Елене Дятловой. — Проект в этом году и в следующем году у нас начало всех работ по приведению в порядок. Параллельно с этим прошу взять в работу модернизацию всего парка, потому что знаю, что давно уже не делали там никаких работ, просто чтобы синхронизировать эти работы и привести один раз в порядок. Ну и мы также определим место для мемориала участникам специальной военной операции. Я думаю, сразу же здесь же с учётом этого можно будет и установку мемориала организовать, поэтому синхронизируйте это всё».