Власти уточнили сроки реставрации памятника «1200 гвардейцам» и Парка Победы

Разработать проект реконструкции памятника 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде власти планируют в текущем году, а приступить к работам — в 2027-м. Ремонт необходимо синхронизировать с модернизацией всего Парка Победы и установкой мемориала участникам СВО. Соответствующие поручения губернатор Алексей Беспрозванных дал подчинённым на заседании регионального правительства в понедельник, 22 июня.
«Знаю, что вы уже эту работу проводите, — сказал глава региона, обращаясь к главе Калининграда Елене Дятловой. — Проект в этом году и в следующем году у нас начало всех работ по приведению в порядок. Параллельно с этим прошу взять в работу модернизацию всего парка, потому что знаю, что давно уже не делали там никаких работ, просто чтобы синхронизировать эти работы и привести один раз в порядок. Ну и мы также определим место для мемориала участникам специальной военной операции. Я думаю, сразу же здесь же с учётом этого можно будет и установку мемориала организовать, поэтому синхронизируйте это всё».
Состояние мемориального ансамбля «Памятник 1200 гвардейцам», где захоронены советские воины, погибшие при штурме Кёнигсберга, ранее обеспокоило военных пенсионеров Калининграда, которые обратились в «Народный фронт».
«Выездная проверка силами представителей президентского движения показала: многие элементы ансамбля имеют отложения известкового и солевого содержания, на металлических фигурах — очаги окисления и ржавчины. Основной монумент покрыт пятнами, из-за которых не читаются памятные надписи. Эти и другие признаки разрушения памятника были описаны и направлены вместе с обращением в городскую администрацию о срочном принятии мер», — сообщала пресс-служба движения.
О планах на реставрацию памятника в мае 2026 года рассказал начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков. По его словам, мемориальный ансамбль передали в муниципальную собственность в 2023 году и сейчас он нуждается в капитальном ремонте. Для этого власти разрабатывают техническое задание на проектирование работ. В июне 2026 года Мемориальный комплекс «Парк Победы» в Калининграде официально включили в Единый государственный реестр ОКН в качестве объекта культурного наследия регионального значения.