В Пермском крае снят режим ракетной опасности

В Пермском крае отменен режим ракетной опасности. Об этом сообщает краевой минтербез. Режим вводился сегодня днем и действовал около полутора часов. За это время никаких чрезвычайных происшествий в регионе не зафиксировано. Аэропорт Большое Савино работает в штатном режиме.
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