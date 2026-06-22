Волгоградцы смогут пройти МРТ без назначения врача с 1 сентября

Жители Волгоградской области, как и других регионов России, смогут проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления лечащего врача с 1 сентября.
Об этом говорится в документе Минздрава РФ, размещенном на портале для официального опубликования правовых актов.
В приказе министерства от 8 мая 2026 года № 359н сообщается, что «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения врача, фельдшера или акушера». В то же время рентгенологические исследования по-прежнему будут назначаться на основе направления медиков.
Приказ «Об утверждении правил проведения рентгенологических исследований» вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032-го.
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