Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы смогут пройти МРТ без назначения врача с 1 сентября

Об этом говорится в документе Минздрава РФ, размещенном на портале для официального опубликования правовых актов.

Жители Волгоградской области, как и других регионов России, смогут проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления лечащего врача с 1 сентября.

Об этом говорится в документе Минздрава РФ, размещенном на портале для официального опубликования правовых актов.

В приказе министерства от 8 мая 2026 года № 359н сообщается, что «допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения врача, фельдшера или акушера». В то же время рентгенологические исследования по-прежнему будут назначаться на основе направления медиков.

Приказ «Об утверждении правил проведения рентгенологических исследований» вступит в силу 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032-го.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что учные дали окончательный ответ на вопрос — вызывают ли смартфоны онкологические заболевания.