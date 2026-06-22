Что произошло на озере под Минском, где утонул 17-летний подросток, а его друзья сообщили об этом МЧС только через два часа

Примерно в 17.30 один из несовершеннолетних вместе со знакомым решили переплыть озеро. При заплыве 17-летний подросток начал тонуть и скрылся под водой. Друзья попытались найти его самостоятельно, но результаты ни к чему не привели. Спустя более двух часов, около 19.43, компания позвонила в МЧС.