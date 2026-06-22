Что произошло на озере под Минском, где утонул 17-летний подросток, а его друзья сообщили об этом МЧС только через два часа

Что произошло на озере под Минском, где утонул 17-летний подросток. Подробности рассказали pristalica.by в Минском РУВД.
Согласно предварительным данным, в воскресенье, 21 июня, с 15.00 компания из восьми несовершеннолетних (шесть парней и две девушки), отдыхала на озере, расположенном на территории Новодворского сельсовета Минского района.
Примерно в 17.30 один из несовершеннолетних вместе со знакомым решили переплыть озеро. При заплыве 17-летний подросток начал тонуть и скрылся под водой. Друзья попытались найти его самостоятельно, но результаты ни к чему не привели. Спустя более двух часов, около 19.43, компания позвонила в МЧС.
Спасатели смогли обнаружить тело несовершеннолетнего в 21.40 в 50 метрах от берега на глубине около трех метров.
Прибывшие на место спасатели обнаружили тело утонувшего в 21:40. Труп находился в 50 метрах от берега на глубине около 3 метров.
Личность погибшего установили. Им оказался подросток 2008 года рождения из Минска.
Ранее МЧС предупредило белорусов о деформации асфальта из-за жары.
Тем временем мы узнали, что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах: «Сын хозяйки ночевал в коридоре, запах ужасный, клопы висели на стенах гроздьями».
А еще минчанин заявил в милицию, когда его мать купила два робота-пылесоса и шесть смартфонов.