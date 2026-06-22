Микроводоросли превратили в «биороботов» для доставки химиотерапии

Данные опыты показали, что весь процесс лечения занимает всего 30 минут и при этом он позволяет в десять раз повысить эффективную концентрацию препарата в опухоли по сравнению с уже существующими методами лечения. Это привело к почти полному уничтожению опухоли всего за неделю лечения, что говорит о больших перспективах дальнейшего использования этих микророботов для борьбы с раком мочевого пузыря и другими труднодоступными опухолями, подытожили исследователи.