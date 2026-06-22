Компании Прикамья поучаствовали в деловой миссии в сфере анимации в Китае

Международная деловая миссия в сфере анимации состоялась в Китае. Ее участниками стали компании из Пермского края, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Мероприятие состоялось в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В этом году темой деловой миссии стала «Интеграция, сотворчество, глобализация — новая экосистема анимационной индустрии». Она объединила представителей креативных отраслей для обсуждения развития контента, технологий, международной кооперации и новых форматов сотрудничества.
При содействии Центра поддержки экспорта Пермского края две региональные компании приняли участие в международной деловой миссии и представили свои проекты зарубежным партнерам. Одним из участников стал «Продюсерский центр “Капризка”», специализирующийся на производстве профессиональной 2D-анимации с использованием современных технологий. Вместе с ним мероприятие посетила компания «АР ДЖИ БРАЗЕРС СТУДИО». Обе компании включены в сборник лучших практик креативных индустрий, подготовленный Агентством стратегических инициатив.
«Для нас важно, чтобы компании Пермского края знали о доступных международных площадках и использовали возможности для выхода на внешние рынки. Участие региональных проектов в составе деловой миссии Российского экспортного центра показывает высокий потенциал пермских креативных индустрий и открывает новые направления для международного сотрудничества», — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Ерохина.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.