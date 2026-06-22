Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-министру молодежной политики области Анне Мусевич продлили домашний арест

Мусевич обвиняется в мошенничестве при благоустройстве круглогодичного молодежного центра в поселке Донское.

Экс-руководителю министерства по молодежной политике Калининградской области Анне Мусевич продлили пребывание под домашним арестом. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

«Центральный суд продлил Мусевич домашний арест до 24 августа», — уточнили в суде. Напомним, 16 апреля экс-министру была изменена мера пресечения: заключение под стражу заменено на домашний арест на срок до 23 июня.

Уголовное дело в отношении экс-министра молодежной политики области, ее супруга и калининградского предпринимателя было возбуждено в феврале 2026 года. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше