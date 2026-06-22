Экс-министру молодежной политики области Анне Мусевич продлили домашний арест

Экс-руководителю министерства по молодежной политике Калининградской области Анне Мусевич продлили пребывание под домашним арестом. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.
«Центральный суд продлил Мусевич домашний арест до 24 августа», — уточнили в суде. Напомним, 16 апреля экс-министру была изменена мера пресечения: заключение под стражу заменено на домашний арест на срок до 23 июня.
Уголовное дело в отношении экс-министра молодежной политики области, ее супруга и калининградского предпринимателя было возбуждено в феврале 2026 года. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.