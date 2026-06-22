Компания из Нижегородской области увеличит скорость получения молока

Животноводческая компания «Шатовка» в Нижегородской области планирует увеличить скорость получения молока на 4% с помощью бережливых технологий в ходе участия в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Шатовка» подвели промежуточные итоги внедрения бережливых технологий. Основной вид деятельности компании — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.
Пилотным потоком выбран процесс производства сырого молока, на который приходится 64% выручки. Эксперты проанализировали процессы и выявили 18 проблем в потоке, среди которых — недостаточная частота доения, неэффективная организация процесса и временные потери. По каждому пункту разработаны решения и план мероприятий.
«Внедрение предложений позволит к моменту завершения проекта снизить время цикла доения на 9% и увеличить выработку молока на 4%», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 11 сотрудников и начали подготовку трех внутренних тренеров. Отметим, что ранее две животноводческие компании региона завершили полный цикл внедрения: племзавод «Пушкинское» увеличил выработку на 10%, а племзавод имени Ленина — на 15%. Всего в регионе над внедрением бережливых технологий работает 321 компания.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.