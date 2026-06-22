Компания из Нижегородской области увеличит скорость получения молока

Эксперты РЦК уже обучили бережливым технологиям 11 сотрудников и начали подготовку трех внутренних тренеров. Отметим, что ранее две животноводческие компании региона завершили полный цикл внедрения: племзавод «Пушкинское» увеличил выработку на 10%, а племзавод имени Ленина — на 15%. Всего в регионе над внедрением бережливых технологий работает 321 компания.