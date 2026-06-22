День города в Очёре в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня Очёр отпразднует День города. Жителей и гостей ждут мероприятия для самых разных возрастов: весёлые аттракционы, мастер-классы, фейерверк. События также будут посвящены Году пермской промышленности и 265-летию Очёрского машиностроительного завода. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.