День города в Очёре в 2026 году. Подробная программа мероприятий

27 июня Очёр отпразднует День города. Жителей и гостей ждут мероприятия для самых разных возрастов: весёлые аттракционы, мастер-классы, фейерверк. События также будут посвящены Году пермской промышленности и 265-летию Очёрского машиностроительного завода. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мероприятий.
Набережная пруда (6+).
14:30−17:00 | Пенная дискотека, аттракционы, концерт, соревнования «Водо-песко-фест», конкурс рисунков на асфальте «Завод будущего», творческие мастер-классы.
17:00−17:40 | Поздравления официальных лиц. Церемония награждения лучших работников предприятий и организаций города.
17:40−18:20 | Литературная акция «Читаем по “Гудку” (стихи о заводе читают известные люди города).
18:20−19:00 | Концерт вокального ансамбля «Аккорд» (г. Очёр).
19:00−20:00 | Концертная программа творческих коллективов округа.
20:00−21:00 | Кавер-группа «Трио Виктория» (г. Нытва).
21:00−22:00 | Кавер-группа «Нефть» (г. Пермь).
22:00−00:00 | Дискотека (14+).
00:00 | Праздничный салют (14+).
Музейный парк «Пермского периода» (6+).
15:00−17:00 | Интеллектуальная игра «Солнечный квиз».
17:00−18:00 | «Живое кино» — демонстрация роликов, фильмов о заводе и городе на экране.
18:00−19:00 | Концерт группы «КЛЭМ» (г. Очёр).
Спортивные мероприятия.
10:00 | Массовый забег «С Днём рождения, Очёр!». Старт — территория набережной пруда (6+).
10.00 | Открытый турнир по волейболу среди юношей и мужчин. Территория проведения — стадион (18+).