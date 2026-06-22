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В Крыму из-за непростой обстановки до сентября приостановили приём детей в лагеря

Ограничения коснутся и других мест размещения на полуострове.

Источник: Клопс.ru

В Крыму с 22 июня по 1 сентября приостанавливают бронирование, приём и размещение детей в лагерях и других местах отдыха. Об этом, ссылаясь на указ главы республики Сергея Аксёнова, пишут «Ведомости».

Под запрет попали детские лагеря, оздоровительные центры и другие места размещения, где могли принимать детей на отдых, экскурсии и туристические программы. Ограничение действует с 11:00. «Прошу отнестись с пониманием. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — заявил Аксёнов.

В то же время в Севастополе заезды на плановые смены в детских лагерях пройдут 24 и 25 июня. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что в «Ласпи», «Горном» и «Алькадаре» принимают меры, чтобы организовать отдых детей безопасно.

В Крыму прекратили продажу топлива за наличные, по безналичному расчёту и по талонам. Заправлять будут только государственные службы, необходимые для работы и безопасности республики.

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