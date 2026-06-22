В нацпарке «Шушенский бор» закрыли тропу «ЭкоБорус» из-за медведей

С 23 июня в национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края временно закроют популярный туристский маршрут «ЭкоБорус». Причиной стали участившиеся встречи туристов с бурыми медведями. Администрация пошла на такой шаг, чтобы не подвергать людей опасности.
Как пояснили в дирекции, в районе эколого-рекреационного комплекса «Таловский лог», а также в урочищах Таловка и Пойлово постоянно держатся несколько взрослых хищников, среди которых самка с двумя медвежатами. Сейчас у зверей начался период гона, и в это время они становятся особенно активными, непредсказуемыми и могут проявлять агрессию без видимых причин.
Посетители парка уже не раз замечали косолапых во время походов, а фотоловушки регулярно фиксируют их присутствие на тропах. Специалисты подчеркивают, что медведь — очень сильный и опасный хищник, и самый надежный способ избежать беды — просто не пересекаться с ним.
Посетителей просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам и временно отказаться от походов по «ЭкоБорусу». О том, когда тропу снова откроют, обещают сообщить дополнительно.