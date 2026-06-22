В нацпарке «Шушенский бор» закрыли тропу «ЭкоБорус» из-за медведей

Как пояснили в дирекции, в районе эколого-рекреационного комплекса «Таловский лог», а также в урочищах Таловка и Пойлово постоянно держатся несколько взрослых хищников, среди которых самка с двумя медвежатами. Сейчас у зверей начался период гона, и в это время они становятся особенно активными, непредсказуемыми и могут проявлять агрессию без видимых причин.