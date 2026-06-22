В Башкирии музыкальная школа Сибая получила новые инструменты

Детская музыкальная школа города Сибая Республики Башкортостан в ходе реализации национального проекта «Семья» пополнилась новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой. Об этом сообщили в администрации города.
Большая часть поставки уже поступила: среди приобретений — фортепиано «Рубинштейн», малая домра, две башкирские думбыры, микшерный пульт и компьютер. В ближайшее время ожидается поступление оставшихся инструментов и нотной литературы.
Новые приобретения подбирались с учетом потребностей учащихся и преподавателей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.