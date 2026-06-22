В поселке Октябрьском в Приангарье установили уличное освещение

Работы по освещению улицы Декабристов завершили в рабочем поселке Октябрьском Чунского муниципального округа Иркутской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Специалисты смонтировали наружную электрическую сеть протяженностью 600 метров. Также они установили 20 железобетонных опор со светодиодными светильниками.
«Теперь в темное время суток жители поселка могут с комфортом передвигаться по улице Декабристов, соединяющей частный сектор с главной улицей поселка — Горького, на которой расположены социально значимые учреждения», — отметила министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.