В России впервые за три года остановился рост цен на новостройки

По их данным, замедление спроса повлияло и на цены. За три месяца квадратный метр в новостройках подорожал в среднем всего на 0,2%. В компании отметили, что рост цен почти прекратился впервые с 2023 года. Для сравнения, в первом квартале 2026 года прибавка составляла более 2%, а во втором квартале 2025 года 1,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок оказалось ниже на 17%.