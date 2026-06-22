В России впервые за три года остановился рост цен на новостройки

Продажи новостроек в России во втором квартале 2026 года снизились на 22% по сравнению со среднемесячными значениями первого квартала. Об этом сообщили аналитики «Циан».
По их данным, замедление спроса повлияло и на цены. За три месяца квадратный метр в новостройках подорожал в среднем всего на 0,2%. В компании отметили, что рост цен почти прекратился впервые с 2023 года. Для сравнения, в первом квартале 2026 года прибавка составляла более 2%, а во втором квартале 2025 года 1,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок оказалось ниже на 17%.
Покупателей стало меньше, поэтому застройщики реже повышают цены и чаще дают скидки. Но больших распродаж на рынке нет. В среднем скидка составляет около 6%. Объем предложения во втором квартале вырос на 7%. В 20 из 40 анализируемых локаций цены увеличились более чем на 1%, сильнее всего в Ульяновске, Ижевске и Ярославле. В девяти городах квадратный метр подешевел более чем на 1%, в том числе в Барнауле, Оренбурге и Ростове-на-Дону.
Еще в 11 локациях динамика осталась около нулевой. В Москве, например, рост составил 0,7%. По сравнению с 2025 годом новостройки в России стали дороже в среднем на 9%.