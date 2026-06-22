В Зеленоградском районе открыли облепиховый сад, посаженный в форме сердца

В поселке Новосельское открыли необычный облепиховый сад. Он высажен в форме огромного сердца, а видно его, например, из самолета. Когда облепиха созреет, сердце станет оранжевым, то есть янтарным. Об этом рассказали в администрации Зеленоградского района.