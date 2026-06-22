Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зеленоградском районе открыли облепиховый сад, посаженный в форме сердца

Необычные посадки провели в поселке Новосельское.

В поселке Новосельское открыли необычный облепиховый сад. Он высажен в форме огромного сердца, а видно его, например, из самолета. Когда облепиха созреет, сердце станет оранжевым, то есть янтарным. Об этом рассказали в администрации Зеленоградского района.

На площади более одного гектара посадили 42 тысячи кустов облепихи, смонтировано 18 км поливочной системы.

На презентации сада присутствовал министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов.

Проект приурочен к 80-летию образования Калининградской области.