Вокруг 8 кладбищ Красноярска установят санитарно-защитные зоны

Прокуратура добилась санитарно-защитных зон вокруг восьми кладбищ в Красноярске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокурорская проверка показала, что вокруг восьми городских кладбищ Красноярска до сих пор не установлены обязательные санитарно-защитные зоны. В списке — «Бадалыкское», «Шинников», «Торгашинское», «Базайское», «Коркинское», «Николаевское», «Троицкое» и «Покровское».
Для них не были разработаны проекты, определяющие границы территорий с особыми условиями использования. А такие зоны нужны, чтобы исключить хаотичную застройку и появление несовместимых объектов рядом с местами захоронений.
В суде ответчики ссылались на отсутствие обязанности финансировать эти работы. Однако прокуратура указала: содержание кладбищ — полномочие муниципалитета.
Суд обязал администрацию и МКУ «УДИБ» разработать проекты санитарно-защитных зон и оформить их официально. До завершения работ введён запрет на передачу земельных участков в границах будущих зон. Исполнение — на контроле прокуратуры.
Ранее мы сообщали, что в Красноярске запустили новый бесплатный автобусный маршрут до кладбища.