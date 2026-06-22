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Вокруг 8 кладбищ Красноярска установят санитарно-защитные зоны

Прокуратура указала: содержание кладбищ — полномочие муниципалитета.

Прокуратура добилась санитарно-защитных зон вокруг восьми кладбищ в Красноярске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурорская проверка показала, что вокруг восьми городских кладбищ Красноярска до сих пор не установлены обязательные санитарно-защитные зоны. В списке — «Бадалыкское», «Шинников», «Торгашинское», «Базайское», «Коркинское», «Николаевское», «Троицкое» и «Покровское».

Для них не были разработаны проекты, определяющие границы территорий с особыми условиями использования. А такие зоны нужны, чтобы исключить хаотичную застройку и появление несовместимых объектов рядом с местами захоронений.

В суде ответчики ссылались на отсутствие обязанности финансировать эти работы. Однако прокуратура указала: содержание кладбищ — полномочие муниципалитета.

Суд обязал администрацию и МКУ «УДИБ» разработать проекты санитарно-защитных зон и оформить их официально. До завершения работ введён запрет на передачу земельных участков в границах будущих зон. Исполнение — на контроле прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске запустили новый бесплатный автобусный маршрут до кладбища.

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