С Дона в Азербайджан экспортировали 42 тонны кормов. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. С восьмого по одиннадцатое июня донские аграрии оформили крупную партию продукции для зарубежных партнеров. Весь объем благополучно прошел все экспортные процедуры и отправился к месту назначения. Перед отправкой товар прошел строгий контроль. Специалисты Донского филиала центра оценки качества продукции тщательно исследовали смеси в лабораториях. Экспертиза подтвердила, что корма полностью безопасны и отвечают всем ветеринарным требованиям страны-импортера.