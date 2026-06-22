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С Дона в Азербайджан экспортировали 42 тонны кормов

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

С Дона в Азербайджан экспортировали 42 тонны кормов. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. С восьмого по одиннадцатое июня донские аграрии оформили крупную партию продукции для зарубежных партнеров. Весь объем благополучно прошел все экспортные процедуры и отправился к месту назначения. Перед отправкой товар прошел строгий контроль. Специалисты Донского филиала центра оценки качества продукции тщательно исследовали смеси в лабораториях. Экспертиза подтвердила, что корма полностью безопасны и отвечают всем ветеринарным требованиям страны-импортера.