В Ростове стартовало обучение общественных наблюдателей

Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Жителям Дона предстоит избрать депутатов Государственной Думы. Планируются выборы депутата донского Заксобрания по Ворошиловскому одномандатному округу № 30, а также депутатов муниципального уровня в городах и сельских поселениях.