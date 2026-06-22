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В Ростове стартовало обучение общественных наблюдателей

Перед выборами на Дону подготовят более шести тысяч общественных наблюдателей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали подготовку общественных наблюдателей к Единому дню голосования 2026 года. Первый обучающий семинар прошел в Ростове-на-Дону, сообщает Общественная палата региона.

Общественные наблюдатели изучат законы, порядок работы избирательных участков, узнают порядок действий при информационных провокациях и нестандартных ситуациях.

На Дону планируют подготовить и направить на избирательные участки более шести тысяч общественных наблюдателей.

Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Жителям Дона предстоит избрать депутатов Государственной Думы. Планируются выборы депутата донского Заксобрания по Ворошиловскому одномандатному округу № 30, а также депутатов муниципального уровня в городах и сельских поселениях.

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