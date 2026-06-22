В Бийске обновят 3 улицы

А на улице Вали Максимовой специалисты обновляют отрезок между домом № 314 по улице Владимира Ленина и кольцевой развязкой. Его длина — 1 км. Там уже приступили к укладке нового асфальта. Данный участок дороги ведет к площади, где расположены железнодорожный и автовокзалы.