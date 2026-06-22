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В Бийске обновят 3 улицы

Работы проведут на участках общей протяженностью 2,6 км.

Участки трех улиц обновят в Бийске, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты обновляют отрезки улиц Краснооктябрьской, Вали Максимовой и Красноармейской. Общая протяженность этих участков — 2,6 км.

Так, на улице Краснооктябрьской ремонтируют отрезок между переулками Красноярским и Байкальским. Его длина — 600 м. Специалисты завершили демонтаж старого покрытия и приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Эта транспортная артерия ведет к центральной городской больнице.

А на улице Вали Максимовой специалисты обновляют отрезок между домом № 314 по улице Владимира Ленина и кольцевой развязкой. Его длина — 1 км. Там уже приступили к укладке нового асфальта. Данный участок дороги ведет к площади, где расположены железнодорожный и автовокзалы.

На отрезке улицы Красноармейской протяженностью 1 км специалисты демонтировали тротуары и установили новые бордюры. Там уложат два слоя асфальта, обустроят тротуары и парковки, разместят пешеходные светофоры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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