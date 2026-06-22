Россошанский район получит около 200 миллионов рублей на развитие сел

В Россошанском районе Воронежской области подписали пакет соглашений, которые должны обеспечить финансирование социальных, коммунальных и образовательных проектов в сельских территориях. Документы оформили 19 июня в селе Новая Калитва при участии заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева.
Сначала стороны утвердили протокол об итогах реализации соглашения о сотрудничестве за 2025 год. Подписи под документом поставили глава региона, председатель совета директоров ООО УК «Дон-Агро» Николай Ольшанский и руководитель администрации Россошанского района Роман Береснев.
Соглашение, заключенное в марте прошлого года, позволило направить на ремонт социальных объектов и модернизацию коммунальной инфраструктуры 100 миллионов рублей. Половину суммы выделила компания «Дон-Агро», еще 50 миллионов рублей предоставил областной бюджет. Формат сотрудничества рассчитан на долгосрочную работу, поэтому в 2026 году район снова должен получить от компании 50 миллионов рублей.
Береснев отметил, что механизм «50 на 50» уже показал эффективность. По его словам, такая практика позволяет местной власти вместе с бизнесом решать конкретные задачи, важные для жителей.
В этот же день были подписаны еще три соглашения. Газпромбанк планирует направить 12 миллионов рублей на образовательные проекты. ООО УК «Продимекс АГРО» выделит 30 миллионов рублей на развитие территорий района. ООО «Россошанское ДРСУ № 1» будет участвовать в образовательных инициативах и предоставит пять миллионов рублей.
Алексей Гордеев сообщил, что новые договоренности продолжают практику, начатую в регионе около десяти лет назад. Речь идет о совместном финансировании социальных и инженерных объектов за счет бизнеса и областного бюджета. По его словам, соглашения с компаниями позволят направить почти 100 миллионов рублей на развитие 12 сельских населенных пунктов Россошанского района. Еще сопоставимый объем денег предусмотрят из регионального бюджета. В результате район получит около 200 миллионов рублей.
Средства планируют использовать для школ, домов культуры, детских садов, объектов водоснабжения и другой инфраструктуры, востребованной жителями.
Александр Гусев напомнил, что программа «50 на 50» начиналась именно в Россошанском районе. Он подчеркнул, что при таком подходе приоритеты определяются не только органами власти, но и самими жителями вместе с бизнесом. Губернатор также заявил, что область готова софинансировать такие проекты и призвал предпринимателей активнее подключаться к работе.