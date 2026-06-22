Россошанский район получит около 200 миллионов рублей на развитие сел

Алексей Гордеев сообщил, что новые договоренности продолжают практику, начатую в регионе около десяти лет назад. Речь идет о совместном финансировании социальных и инженерных объектов за счет бизнеса и областного бюджета. По его словам, соглашения с компаниями позволят направить почти 100 миллионов рублей на развитие 12 сельских населенных пунктов Россошанского района. Еще сопоставимый объем денег предусмотрят из регионального бюджета. В результате район получит около 200 миллионов рублей.