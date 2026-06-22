Калининградская область газифицирована на 87%

— У нас на сегодняшний момент 87% газифицировано в области, но люди хотят расширения географии газификации и это вполне нормально. И ежегодно это происходит, спасибо большое за Балтийск, он в этом году был введен. И здесь очень много предложений, связанных с Черняховским, Гвардейским, Правдинским, Озерским районах — то есть просят стопроцентной газификации! — сказал, выступая, Андрей Кропоткин.