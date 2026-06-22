В День памяти и скорби в Казани возложили цветы к Вечному огню

Сегодня в День памяти и скорби в Парке Победы Казани почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие министр по делам детей и молодежи РТ Азат Кадыров, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, заместитель руководителя исполнительного комитета Азат Абзалов, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов.