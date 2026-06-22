В День памяти и скорби в Казани возложили цветы к Вечному огню

Сегодня в День памяти и скорби в Парке Победы Казани почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие министр по делам детей и молодежи РТ Азат Кадыров, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, заместитель руководителя исполнительного комитета Азат Абзалов, глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов.
Почетными гостями мероприятия стали Герой России Александр Лапин и председатель «Союза ветеранов Республики Татарстан», начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» Александр Бородин.
Сегодня ночью памятные мероприятия начались с патриотической акции «Свеча памяти». Участники — жители города и представители молодежных организаций — пронесли лампаду со свечой от Центрального парка культуры и отдыха им. Горького до парка Победы. В завершение мероприятия участники возложили свечи к Вечному огню, отдавая дань памяти и уважения героизму защитников Отечества.
Накануне, 21июня, Казань присоединилась к международной акции «Огненные картины войны». Жители города создали портрет советского офицера, майора Петра Гаврилова — одного из руководителей обороны Брестской крепости. Для композиции было использовано 40 тысяч свечей.
А в парке Победы состоялся масштабный мемориальный вечер. Его кульминацией стала патриотическая музыкально-театрализованная постановка «Джалиль», представленная студентами ведущих казанских вузов. Режиссер спектакля — Руслан Фехрединов. Постановка раскрыла ключевые эпизоды жизни, борьбы и бессмертного подвига великого поэта Мусы Джалиля.