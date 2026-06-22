В Омске ТЮЗ откроется в конце лета 2026 года

«Знаете, когда переезжаешь в новый дом, надо запустить кошку. Здесь, видимо, пойдёт первым директор с маской. Для того, чтобы вся жизнь была такая же золотая, такая же яркая и дом был такой же счастливый, как та эмоция, которую получили все работники театра, когда озвучили победу ТЮЗа», — отметила Канащук.