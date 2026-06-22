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В Омске ТЮЗ откроется в конце лета 2026 года

Открытие здания станет одним из важнейших событий года культурной столицы.

Источник: Om1 Омск

Омский ТЮЗ после многолетнего капитального ремонта планируют открыть в конце лета 2026 года. Об этом на пресс-конференции в Доме журналистов сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

«Мы открываемся в конце лета. По времени ещё обсудим. Это будет одно из важнейших театральных событий», — заявил глава ведомства.

Заявление прозвучало после того, как труппа Омского театра юного зрителя стала лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Награду в номинации «Оперетта/Мюзикл» театр получил за саунд-драму «22 июня…» режиссёра Анастасии Старцевой.

Председатель Омского отделения Союза театральных деятелей России Татьяна Канащук назвала победу символичной в преддверии открытия обновлённого здания театра.

«Знаете, когда переезжаешь в новый дом, надо запустить кошку. Здесь, видимо, пойдёт первым директор с маской. Для того, чтобы вся жизнь была такая же золотая, такая же яркая и дом был такой же счастливый, как та эмоция, которую получили все работники театра, когда озвучили победу ТЮЗа», — отметила Канащук.

Капитальный ремонт Омского ТЮЗа начался в 2021 году. За время работ сроки завершения проекта неоднократно переносились. Первоначально стоимость контракта составляла 432 млн рублей, однако впоследствии затраты выросли почти до миллиарда рублей.