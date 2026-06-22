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На некоторых улицах Воронежа ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ

Гусев: режим ЧС введен в пределах некоторых улиц Воронежа после атаки ВСУ.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Режим ЧС введен в пределах некоторых улиц Железнодорожного района Воронежа после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района. Ликвидация последствий продолжается», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

В понедельник днем Гусев сообщил, что в небе над Воронежем уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. По предварительным данным, пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.