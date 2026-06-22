Семья из Завьяловского района Алтая разводит страусов с господдержкой

Семья Федоровых из села Светлое Завьяловского района Алтайского края начала разводить страусов благодаря социальному контракту, сообщили в региональном министерстве социальной защиты. Мера поддержки предоставляется по национальному проекту «Семья».
Наталья и Олег Федоровы получили 200 тысяч рублей, на которые приобрели четырех страусов, комбикорм, сено и овощи. Супруги развивают личное подсобное хозяйство на арендованном участке с надворными постройками. Недавно на собственные средства они также приобрели двух павлинов.
«Опытные фермеры называют страусов “безотходным производством”. И действительно, в страусе ценно все: мясо, жир, перо, когти. Но я акцент делаю на организацию экскурсий для жителей района и гостей. В будущем планируем приобрести альпак», — отметила Наталья Федорова.
Напомним, с начала 2026 года в Завьяловском районе заключено 30 социальных контрактов на общую сумму около 4,7 млн рублей: 11 — на поиск работы, 9 — на открытие ИП, 6 — на ведение личного подсобного хозяйства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.