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На Дону дорогу в Октябрьском районе отремонтировали за 36,5 млн рублей

В Октябрьском районе завершили досрочный ремонт участка региональной дороги «Магистраль “Дон” — поселок Каменоломни» протяженностью 2,2 км. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

В Октябрьском районе завершили досрочный ремонт участка региональной дороги «Магистраль “Дон” — поселок Каменоломни» протяженностью 2,2 км. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Работы проводились на отрезке 7100 — 9300 км и стоили 36,5 млн руб. Подрядчик — ООО «Дорремстрой» — должен был сдать объект к 30 сентября 2026 года. На участке уложили выравнивающий слой дорожного полотна и новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку.