На Дону дорогу в Октябрьском районе отремонтировали за 36,5 млн рублей

Работы проводились на отрезке 7100 — 9300 км и стоили 36,5 млн руб. Подрядчик — ООО «Дорремстрой» — должен был сдать объект к 30 сентября 2026 года. На участке уложили выравнивающий слой дорожного полотна и новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку.